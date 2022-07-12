Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Украинский лидер Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток — 1», назвав его «абсолютно неприемлемым».

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале 11 июля.

По мнению политика, такие исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».

В тот же день украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Канады в связи с решением Оттавы по турбине. Канадскую сторону призвали пересмотреть данное решение. По мнению Киева, оно подрывает единство Запада и применение антироссийских санкций. Кроме того, оно создает основу для якобы продолжения использования Россией энергетики как гибридного оружия против Европы.

При этом решение Канады поддержали США. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи также заявил, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Канада не поддастся на давление Украины. По словам депутата, какое-то время еще будет «какая-то возня», однако в итоге турбину для «Северного потока» всё же вернут Германии.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания СП-1.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

8 июля федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. По ее словам, в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

В июне министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы, и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.