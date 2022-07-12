Вице-канцлер ФРГ выразил надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку»

Германия надеется на возобновление поставок газа из России после завершения плановой ежегодной инспекции трубопровода «Северный поток – 1», которая запланирована на 21 июля. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в понедельник, 11 июля.

«У меня нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии. Возможность существует. Шанс, что этого (возобновление поставок газа из России. — Ред.) не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал он в эфире телеканала ARD.

Он также добавил, что власти Германии серьезно обеспокоены возможной нехваткой энергоресурсов осенью и зимой.

«Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно еще существеннее снизить потребление», — отметил Хабек.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. В тот же день Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1».

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

В тот же день председатель ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредил о том, что сокращение поставок газа из России в Германию приведет к финансовому кризису во многих немецких компаниях и потере работы миллионами немцев. Кроме того, Фахими указала на возможность рецессии в ФРГ. При этом найти альтернативу российскому газу до зимы, по словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, ФРГ не сможет.

С 11 июля «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через «Северный поток — 1» осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал в июле, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.