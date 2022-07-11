Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток—1» в связи с плановым техническим обслуживанием.

«Северный поток—1» с сегодняшнего дня находится на техническом обслуживании. Поэтому прокачка газа находится на уровне в ноль процентов», — говорится в понедельник, 11 июля, в ежедневном отчете ведомства.

Отмечается, что ремонтные работы заявлены до 21 июля.

Также сообщается, что в период ремонта осуществляться поставка газа в Германию через «Северный поток —1» не будет.

Регулятор отмечает, что, поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища.

Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.

11 июля сообщалось, что поставки по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку — 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

9 июля стало известно, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток —1».

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил вернуть турбину газопровода до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не могла вернуть турбины из Канады.