В городе Судак на юго-востоке Крыма неизвестные избили военного за одежду с буквой Z

В городе Судак неизвестные избили военнослужащего за одежду с символом Z. Такое заявление «Известиям» 11 июля сделал советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

«Вчера вечером, около часа ночи на набережной группа неоднозначно настроенных людей, которые выкрикивали пан-украинские лозунги, избили контрактника, который находился на отдыхе, и со всякими угрозами продолжали его преследовать... Сегодня он уже написал заявление в полицию. Дело на личном контроле главы Крыма Аксенова», — рассказал Крючков.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, нападавших было трое, дополнила «Газета.Ru».

Крючков подчеркнул, что происшествие расследуют прокуратура и полиция, а у пострадавшего есть «видимые глазу побои».

5 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о том, что сотрудники УМВД РФ по городу Севастополь совместно с УФСБ России по региону задержали двоих подозреваемых в умышленном повреждении автомобилей, на которых был наклеен символ Z. В ходе обысков в их жилищах были найдены орудия преступления, а также смартфоны, содержащие съемки противоправной деятельности фигурантов дела.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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