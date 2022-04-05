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В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники

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Оперативные работники УМВД РФ по Севастополю и их коллеги из регионального УФСБ России задержали двоих подозреваемых в умышленном повреждении автомобилей, на которых был наклеен символ Z. Об этом сообщила 5 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка», — отметили в ведомстве.

Полицейские обнаружили также смартфоны подозреваемых, в которых содержались съемки, подтверждающие противоправную деятельность граждан. Злоумышленники задержаны, против них возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, 1 апреля парламент Украины запретил использование символов Z и V, используемые российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса, о чем сообщила на своем сайте партия «Слуга народа».

В конце марта соответствующую поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V, поддержал и парламент Латвии. А 28 марта власти Эстонии разработали законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z.

29 марта символ Z в поддержку спецоперации России по защите Донбасса разместили на фасаде Московского театра Олега Табакова. А художественный руководитель театра Владимир Машков пожелал всем, кто участвует в спецоперации, вернуться домой с победой.

Указанные буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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