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Nord Stream приостановил поставки по «Северному потоку» на 10 дней

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Поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — «Северному потоку» — прекращены 11 июля с началом «газовых суток» (07:00 мск). Об этом свидетельствуют данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.

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Обе нитки газопровода остановлены для проведения ежегодных плановых профилактических работ, в том числе для тестирования систем автоматизации и механических компонентов. Планируется, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.

Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 07:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля) составила порядка 63,4 млн куб. м, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это около 40% от максимальной мощности магистрали, составляющей почти 170 млн куб. м в сутки.

Как стало известно 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

По данным агентства Bloomberg, газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. В министерстве экономики и защиты климата Германии сообщили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

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