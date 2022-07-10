Ураган в Москве привел к гибели одного человека и разрушениям. Главное

В воскресенье, 10 июля, гроза со шквалистым ветром обрушилась на Москву. Синоптики предупреждали гостей и жителей столицы об ухудшении погоды и просили без необходимости не покидать помещения.

Из-за непогоды пострадали 12 человек, еще один погиб

Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе. Так, в результате очередного такого происшествия на Украинском бульваре погиб мужчина 1995 года рождения.

По состоянию на 22:00 мск из-за непогоды пострадали 12 человек.

У входа в сад «Эрмитаж» травмы получили ребенок и женщина. На Подольской улице дерево упало на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается.

В подмосковном Воскресенске молния ударила в семью, отдыхавшую около озера. Родители госпитализированы с ожогами спины и груди, их несовершеннолетний сын не пострадал.

На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта. Никто не пострадал.

На улице Гастелло с 12-го этажа упал кусок обшивки дома. На Большой Калитниковской улице ветер сорвал часть кровли одного из домов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в больницы доставлены 10 пострадавших. Он обратил внимание на сложную обстановку в городе, вызванную непогодой.

Гроза принесла пожары

Возгорание возникло после попадания молнии по электрощиту в Московской области. По данным «Известий», это произошло в поселке Сосновый Бор в городе Малаховка в Люберцах. Пламя вспыхнуло рядом с деревьями и ограждением электрощитовой и было оперативно потушено.

Предупреждения МЧС и комплекса городского хозяйства

Спасатели распространили предупреждение о приближении грозы и усилении ветра около 15:30 мск. Отмечалось, что в столице до конца дня ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы порекомендовали горожанам оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра. Наиболее интенсивные осадки ожидаются до 21:00, предупредили в ведомстве.