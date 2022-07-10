Число пострадавших в результате непогоды в Москве возросло до 12
Число пострадавших в результате непогоды в Москве возросло до 12 человек, сообщает источник «Известий» в воскресенье, 10 июня.
По его словам, потерпевших доставили в состоянии разной тяжести в лечебные учреждения столицы.
Ранее в этот день сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем. По данным «Известий», на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре. Информации о его личности нет.
В комплексе городского хозяйства Москвы горожанам порекомендовали переждать непогоду дома, отметив, что дождь будет идти до полуночи.
Известно также о нескольких происшествиях из-за сильного ветра. Так, на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом.
Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.
Ранее в этот день в столичном ГУ МЧС предупредили, что с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.