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Число пострадавших в результате непогоды в Москве возросло до 12

12 человек пострадали и один погиб во время непогоды в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число пострадавших в результате непогоды в Москве возросло до 12 человек, сообщает источник «Известий» в воскресенье, 10 июня.

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По его словам, потерпевших доставили в состоянии разной тяжести в лечебные учреждения столицы.

Ранее в этот день сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем. По данным «Известий», на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре. Информации о его личности нет.

В комплексе городского хозяйства Москвы горожанам порекомендовали переждать непогоду дома, отметив, что дождь будет идти до полуночи.

Известно также о нескольких происшествиях из-за сильного ветра. Так, на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.

Ранее в этот день в столичном ГУ МЧС предупредили, что с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.

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