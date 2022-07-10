Один человек погиб в результате падения дерева во время непогоды в Москве

На Украинском бульваре в Москве во время непогоды 10 июля дерево упало на мужчину. По данным «Известий», впоследствии пострадавший скончался.

Также известно о еще нескольких случаях падения деревьев из-за шквалистого ветра. Так, у входа в сад «Эрмитаж» пострадали ребенок и женщина, она получила тяжелую травму ноги. На Подольской улице дерево рухнуло на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка. Конструкция осталась целой, но разбиты стеклянные вставки. По предварительным данным, никто не пострадал.

На проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. На улице Гастелло с 12-го этажа упал кусок обшивки дома.

В комплексе городского хозяйства Москвы горожанам порекомендовали переждать непогоду дома.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Москве сообщило, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.