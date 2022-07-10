В Москве три автомобиля придавило упавшим деревом

Три автомобиля придавило упавшим деревом в Москве. Информация об этом поступила «Известиям» в воскресенье, 10 июля.

Инцидент произошел на Нижегородской улице около дома 50.

Также деревом перекрыты обе полосы движения на Дербеневской набережной по направлению в сторону Московской области.

Ранее в воскресенье в Москву пришла гроза, из-за непогоды рухнуло несколько деревьев. Известно как минимум о троих пострадавших. У входа в сад «Эрмитаж» из-за падения дерева пострадали женщина и ребенок. На Украинском бульваре дерево упало на мужчину, в последствии он скончался.

Кроме того, на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Москве сообщило, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.