Несколько деревьев повалило в Москве во время непогоды

В Москве 10 июля из-за непогоды рухнуло несколько деревьев. По данным «Известий», в настоящее время известно как минимум о троих пострадавших.

Так, у дома на Подольской улице дерево рухнуло на женщину. У входа в сад «Эрмитаж» из-за падения дерева пострадали женщина и ребенок. На Украинском бульваре дерево свалилось на мужчину.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка. Конструкция осталась целой, но разбиты стеклянные вставки. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд.

В комплексе городского хозяйства Москвы рекомендовали горожанам оставаться дома и переждать непогоду.

«Осадки зафиксированы на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа). По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21:00, за ближайшие часы в среднем выпадет до 10 мм осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 0:00», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Москве сообщило, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.

По данным Гидрометцентра России, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.