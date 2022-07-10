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Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 10 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный, ожидаются в Москве в воскресенье, 10 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Отмечается, что в отдельных районах столицы ожидаются гроза и град. При этом температура воздуха сохранится на высоких отметках.

Днем в Москве воздух ожидается до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с днем с порывами при грозе до 17 м/с. Ночью в Москве подует восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В столице в ночь на 10 июня начался сильный дождь с грозой и ветром. Накануне в МЧС РФ порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал ливни и грозы в Москве в ближайшие выходные. Он отметил, что на погоду в столице будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», что приведет к ливням с грозами.

В тот же день о возможных ливнях с грозами в выходные в столице предупредила также ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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