Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля

В Москве и области в выходные ожидается жаркая погода до +30 градусов, также возможны ливни с грозой. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода будет жаркой на выходных. В субботу будет «комфортная» жара, но после 15:00 возможны ливни с грозой, температура воздуха в Москве составит +24… +26 градусов, по области — +22… +27. В воскресенье будет облачно и с прояснениями, но максимальная температура воздуха составит +28… +30 градусов. Днем скорость ветра не будет превышать 5–10 м/с, кроме вечера субботы — возможны порывы до 12–15 м/с. Самый неблагоприятный период погоды мы ожидаем в Москве с 17:00 до 19:00», — уточнила эксперт.

Она также прокомментировала ситуацию с сильными осадками и градом, которые наблюдались в Москве накануне, 7 июля.

«Наибольшее количество осадков вчера выпало в районе Митино, почти 40 мм, там наблюдался еще и град. На Балчуге выпало 30 мм, а на ВДНХ всего 6 мм. В Домодедово наблюдался самый сильный ветер, порывы достигали 20 м/с», — добавила Позднякова.

7 июля в результате разгула стихии затопило станцию метро «Павелецкая». Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.

Из-за удара молнии в Москве загорелась Церковь Иверской иконы Божией Матери.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после сильных осадков, грозы и ветра, в Москву придет комфортная «замечательная» пятничная погода.