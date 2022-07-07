Станцию метро «Павелецкая» затопило в Москве после ливня

В столичном метро затопило станцию метро «Павелецкая» после сильного ливня, обрушившегося на Москву 7 июля. Видео с последствиями непогоды в столице выложили жители в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

На входе на станцию пассажирам приходится идти прямо по воде, при этом у многих из них в руках — чемоданы на колесах, так на станции находится железнодорожный вокзал. При этом у пешеходов просто нет другого способа, чтобы спуститься в подземку. Несмотря на то что под ногами — лужи, люди спокойно заходят в метро по воде и проходят через турникеты.

Также стало известно, что на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, как сообщили в столичном департаменте транспорта, восстановлено движение поездов, которое было прервано из-за наклонившихся на пути открытого участка деревьев.

Ранее в четверг сообщил столичный комплекс городского хозяйства не рекомендовал москвичам выходить на улицу из-за «залпового ливня». Городские службы устраняют последствия разгулявшейся стихии: распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Как сообщил источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам. На Малой Тульской улице из-за упавшего дерева пострадала женщина. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Ранее 7 июля МЧС РФ предупредило жителей Москвы о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, ветром порывами до 12–17 м/с.