В Москве с полудня 7 июля ожидаются ливни с грозами и градом

Москвичей предупредили о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом. Как сообщает в четверг, 7 июля, МЧС РФ, непогода ожидается в ближайшие часы.

«В период с 12:00 до конца суток в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12–17 м в секунду», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Спасатели напомнили водителям, что при грозе резко ухудшается видимость на дорогах, что может привести к ДТП, в связи с чем необходимо избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Автомобили при грозе следует парковать вдали от деревьев.

Как указали синоптики Росгидрометцентра, гроза с сильным ветром и ливнем приходит в Московский регион третий день подряд, однако долгожданного облегчения от царящей в регионе жары, скорее всего, не принесет.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила, что в четверг в Москве прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов. Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.