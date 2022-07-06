МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в четверг в Москве

Сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила в среду, 6 июля.

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 7 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 6 июля в городе ожидается погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем и грозой, передает НСН. Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Синоптики предупредили о порывах до 17 м/c при грозе, сообщает телеканал «Звезда».