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МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в четверг в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила в среду, 6 июля.

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«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 7 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 6 июля в городе ожидается погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем и грозой, передает НСН. Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Синоптики предупредили о порывах до 17 м/c при грозе, сообщает телеканал «Звезда».

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