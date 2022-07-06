Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем и грозой ожидается в среду, 6 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.
Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Синоптики предупредили о порывах до 17 м/c при грозе.
Атмосферное давление составит 748–745 мм ртутного столба.
Днем во вторник в Москву пришли грозовые дожди, в районе Текстильщики прошел град. На каких-то участках дорожной сети было затруднено движение.
5 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются грозы и дожди. При этом он указал на то, что солнечных часов все-таки будет больше, чем облачных: кратковременные дожди будут сменяться сияющим солнцем.