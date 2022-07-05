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Москвичам пообещали грозы и дожди с сохранением жары в ближайшие дни

Вильфанд: 5 и 6 июля грозы и дожди в Москве будут регулярно сменяться сияющим солнцем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ближайшие дни в Москве и области ожидаются грозы и кратковременные дожди, однако погода останется жаркой. Об этом «Известиям» 5 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«И сегодня, и завтра, и сегодня ночью возможны грозы. Но они не повсеместны, далеко не все москвичи увидят эти грозы, они такие фрагментарные. И осадки, которые выпадают, они тоже «пятнистые», неравномерное покрытие», — пояснил специалист.

Он отметил, что во вторник, 5 июля, в Москве было выпущено два, казалось бы, противоположных предупреждения: о жаре и о грозах с усилением ветра. Однако эти два явления не являются противоположными, подчеркнул Вильфанд.

«Это совершенно естественные, нормальные два события. Дело в том, что в условиях, когда летом наблюдается очень жаркая погода, в атмосфере возникают процессы быстрого перемещения нагретых воздушных масс в более высокие слои, формирование облаков за счет конденсации водяных паров. В результате — грозовая деятельность, быстрый ливень и опять сияющее солнце. Поэтому никаких противоречий здесь нет. Жаркая погода и одновременно грозовая деятельность», — рассказал метеоролог.

При этом он указал на то, что солнечных часов все-таки будет больше, чем облачных.

«Дождь прошел, и через час опять будет сиять солнце. И завтра такая ситуация», — уточнил Вильфанд.

Как добавил специалист, до конца недели температурный фон будет около 25 градусов.

Ранее во вторник столичное управление МЧС России предупредило москвичей о грозах, граде и шквалистом ветре местами до 22 м/с. Предупреждение действует с 12:00 до конца суток 5 июля.

Накануне главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что во второй половине недели погода в столице станет более комфортной. Так, температура будет держаться в районе +26 градусов.

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