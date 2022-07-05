МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре до конца дня в Москве

В Москве во вторник ожидаются гроза, град и шквалистый ветер местами до 22 м/с. Об этом пресс-служба столичного управления МЧС России сообщила 5 июля.

«С 12:00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны: кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, местами до 22 м/с», — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали в условиях непогоды быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник в Москве ожидается переменная облачность, вечером пройдут кратковременные ливни с грозами и местами с градом, температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Минтранс Подмосковья попросил мотоциклистов обратить особое внимание на погоду. В ближайшее время в регионе сохранится жара, а в четверг придут дожди, пишет РИАМО.

Накануне главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что во второй половине недели погода в столице станет более комфортной. Температура будет держаться в районе +26 градусов, сообщает телеканал «Звезда».