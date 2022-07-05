Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев указал на неизменность целей спецоперации России по защите Донбасса
Мир
Заседание российско-монгольской межправкомиссии решено провести в России
Мир
Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боевых действиях
Мир
Две женщины ранены в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5 и 6 июля
Мир
Один из пострадавших при обстреле Горловки скончался
Мир
В Японии назвали инфляцию в Европе эффектом бумеранга санкций против РФ
Общество
Сейсмологи зафиксировали три землетрясения за сутки в Камчатском крае
Экономика
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Мир
В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Сюжет:

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 5 июля, ожидается переменная облачность, вечером пройдут кратковременные ливни с грозами и местами с градом, температура воздуха составит до +31 градуса.

Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

В беседе с «РИА Новости» синоптик отметил, что в столице столбики термометра составят +29…31 градус, в Московской области — +27…+32 градуса.

Леус уточнил, что ветер 5 июля будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Как отмечает НСН, погодные условия во вторник резко ухудшатся с 15:00 до 21:00: ожидаются гроза, кратковременные дожди, местами град, а ветер усилится до 17 м/с.

4 июля в Росгидрометцентре рассказали, когда в Москву придет комфортное лето. Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила, что погода в столице во второй половине недели станет более комфортной. Днем в четверг, 7 июля, температура будет колебаться от +24 до +29 градусов, ночью — от +13 до +18 градусов. Как отмечает телеканал «Звезда», с пятницы, 8 июля, по воскресенье, 10 июля, дневная температура будет держаться на отметку не выше +26 градусов, пишет REGNUM.

Также 4 июля специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что до конца недели погода в Москве и области будет неустойчивой, облачной и местами дождливой. В целом на неделе ожидается очень жаркая погода с температурой выше +30 градусов, пишет RT. Во вторник, 5 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022