Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 5 июля, ожидается переменная облачность, вечером пройдут кратковременные ливни с грозами и местами с градом, температура воздуха составит до +31 градуса.

В беседе с «РИА Новости» синоптик отметил, что в столице столбики термометра составят +29…31 градус, в Московской области — +27…+32 градуса.

Леус уточнил, что ветер 5 июля будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Как отмечает НСН, погодные условия во вторник резко ухудшатся с 15:00 до 21:00: ожидаются гроза, кратковременные дожди, местами град, а ветер усилится до 17 м/с.

4 июля в Росгидрометцентре рассказали, когда в Москву придет комфортное лето. Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила, что погода в столице во второй половине недели станет более комфортной. Днем в четверг, 7 июля, температура будет колебаться от +24 до +29 градусов, ночью — от +13 до +18 градусов. Как отмечает телеканал «Звезда», с пятницы, 8 июля, по воскресенье, 10 июля, дневная температура будет держаться на отметку не выше +26 градусов, пишет REGNUM.

Также 4 июля специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что до конца недели погода в Москве и области будет неустойчивой, облачной и местами дождливой. В целом на неделе ожидается очень жаркая погода с температурой выше +30 градусов, пишет RT. Во вторник, 5 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.