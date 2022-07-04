Москвичей предупредили о неустойчивой и дождливой погоде на неделе
До конца недели погода в Москве и области будет неустойчивой, облачной и местами дождливой. Об этом «Известиям» в понедельник, 4 июля, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в целом на неделе ожидается очень жаркая погода с температурой выше +30 градусов. Во вторник, 5 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.
«5 и 6 июля Москва и область будут находиться в теплом секторе циклона. В среду днем пройдут кратковременные дожди, ночная температура составит +18… +20 градусов, а дневная — +27… +29. В четверг Московский регион пересечет холодный фронт, местами возможен кратковременный дождь, ночи останутся теплыми — +18… +20 градусов, а дневная понизится. В столице температура воздуха составит +25… +27 градусов, а по области +22… +27», — уточнила Позднякова.
Она отметила, что в середине недели в Москве пройдет смена воздушных масс, поэтому ветер станет более чистым и менее влажным.
«До конца недели погода будет неустойчивой, облачной и местами дождливой. Температура воздуха ночью будет на уровне +15… +20 градусов, а дневная — +22… +27, что выше климатической нормы на 3–4 градуса. Сейчас достаточно сложно оценить интенсивность дождя, так как он будет в разных местах. Значительных осадков в Москве не будет, выпадет до 10 мм», — рассказала синоптик.
Как добавила Позднякова, в долгосрочной перспективе ожидать сильного похолодания не стоит. В то же время в отдельные дни температура будет опускаться до +22… +25 градусов.
Ранее в этот день специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о более комфортной погоде в конце текущей недели. По ее словам, в период с 8 по 10 июля температура днем составит +21...+26 градусов.
В то же время в Росгидрометцентре сообщили, что на 5 июля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что температура воздуха вырастет до +32 градусов.