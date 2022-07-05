Град выпал в некоторых районах Москвы 5 июля после нескольких дней жары. Пользователи социальных сетей делятся видео, на которых запечатлены последствия непогоды.

По словам москвичей, град прошел в районе Текстильщики. На каких-то участках дорожной сети затруднено движение.

«Водители на МКАД едут осторожно. Скорость упала до 30 км/ч. Короткий, но сильный летний дождь — и опять солнце. Температура опустилась до комфортных плюс 19», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Ранее в этот день в столичном управлении МЧС России предупредили, что во вторник ожидаются грозы, град и шквалистый ветер местами до 22 м/с. Автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.