В Москве есть пострадавшие из-за упавших во время грозы деревьев

В нескольких районах Москвы во время ливня с грозой оказались повалены деревья. Как сообщает источник «Известий» 7 июля, на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам.

Еще одно дерево упало на машину на Малой Тульской улице. В результате пострадал один человек.

«У женщины подозрение на перелом руки», — указал источник.

Также зафиксировано падение деревьев на Кожуховской улице, Автозаводской улице и в Духовском переулке. Кроме того, поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Ранее в четверг МЧС РФ предупредило москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, а также шквалистом усилении ветра порывами до 12–17 м/с. Спасатели напомнили автомобилистам, что при грозе следует парковать машины вдали от деревьев.

Как указали синоптики Росгидрометцентра, гроза с сильным ветром и ливнем приходит в московский регион третий день подряд, однако долгожданного облегчения от царящей в регионе жары, скорее всего, не принесет.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила, что в четверг в Москве прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов. Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.