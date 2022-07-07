Власти Москвы посоветовали горожанам не выходить на улицу из-за ливня

Москвичам не рекомендовали выходить на улицу из-за «залпового ливня». Об этом 7 июля в Telegram сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. <...> Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в сообщении.

Городские службы устраняют последствия непогоды: распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Как сообщил источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам. На Малой Тульской улице из-за упавшего дерева пострадала женщина. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Ранее 7 июля МЧС РФ предупредило жителей Москвы о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, ветром с порывами до 12–17 м/с.

До этого, 6 июля, пресс-служба ведомства сообщила, что в четверг в Москве прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов.