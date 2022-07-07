Москвичам пообещали похолодание с сильным ветром и грозами

В Москве в ближайшие дни ожидаются сильный ветер, дожди и грозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре «Известий».

«Летом мы часто слышим два вопроса: когда же придет настоящее лето и когда уйдет несносная жара. Вот сейчас наблюдается вторая часть этого вопроса. Сейчас Москва в теплом секторе циклона. По оценкам, сегодня вечером холодный раздел будет проходить через Москву», — отметил эксперт.

По его словам, когда после жаркой погоды наступает понижение температуры, обычно это сопровождается нестандартными явлениями — сильными осадками, ветровым режимом.

«Важно отменить, что эти события являются локальными, не везде. Уже сегодня прогнозируют местами кратковременные осадки с грозовой деятельностью и усиление ветра до 15 м/с», — заявил Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на 8 июля ожидаются наиболее самые сильные осадки, достаточно заметные гроза и ветер.

При этом в пятницу прогнозируется комфортная «замечательная» погода — +24....+26 градусов, добавил метеоролог.

6 июля МЧС России сообщал, что сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг. Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.