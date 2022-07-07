В Москве молния вызвала пожар в храме

Церковь Иверской иконы Божией Матери загорелась 7 июля после попадания молнии в храм.

Как рассказывают очевидцы, молния попала в купол храма, вызвав пожар. Информации о пострадавших нет.

«Молния ударила в купол. Над церковью поднимается белый дым», — пояснил собеседник «Известий».

В данный момент к месту происшествия на Большую Ордынку выехали сотрудники экстренных служб города.

Ранее, 7 июля, появилась информация о нескольких поваленных деревьях в разных частях города. Есть информация о пострадавших.

Ранее в четверг МЧС РФ предупредило москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, а также шквалистом усилении ветра с порывами до 12–17 м/с. Спасатели напомнили автомобилистам, что при грозе следует парковать машины вдали от деревьев.