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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве в субботу

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В Москве в субботу, 9 июля, ожидается дождь с грозой и сильный ветер. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по столице.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям транспортных средств значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал ливни и грозы в Москве в ближайшие выходные. Он отметил, что на погоду в столице будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», что приведет к ливням с грозами.

В тот же день о возможных ливнях с грозами в выходные в столице предупредила также ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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