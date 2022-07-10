МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайшие часы

В Москве в ближайшие часы ожидаются сильный дождь, гроза и град. Об этом 10 июля сообщили в столичном ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 10 июля местами в г. Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Гидрометцентре России спрогнозировали в столице облачность с прояснениями. Днем в городе ожидается до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в понедельник, 11 июля, в Москве ожидается до +30...+32 градусов. По его словам, жаркая погода продержится до вторника.