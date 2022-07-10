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Москвичам порекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня
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Москвичам порекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Москвичам 10 июля порекомендовали оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра. Наиболее интенсивные осадки ожидаются до 21:00. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«В некоторых районах города уже идет дождь. Осадки зафиксированы на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа. — Ред.). По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21:00, за ближайшие часы в среднем выпадет до 10 мм осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 м/сек. Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал «Наш город». Если вода скопилась на дорогах и в дворовых проездах, об этом можно сообщить в ГУП «Мосводосток», если в подземных переходах — в ГБУ «Гормост».

По информации «Известий», в городе упало несколько деревьев, в настоящее время известно как минимум о троих пострадавших. Так, у дома на Подольской улице дерево рухнуло на женщину. У входа в сад «Эрмитаж» из-за падения дерева пострадали женщина и ребенок. Москвичка получила тяжелую травму ноги. На Украинском бульваре дерево свалилось на мужчину.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка. На проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде на дорогу упало дерево, оно преградило проезд.

Ранее в этот день в столичном ГУ МЧС сообщили, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.

По данным Гидрометцентра России, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

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