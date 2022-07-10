В Москве из-за непогоды в больницы попали 10 человек

Десять человек госпитализированы в Москве из-за непогоды, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 10 июля.

«Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с», — написал он в своем Telegram-канале.

Также градоначальник отметил, что помимо 10 госпитализированных есть один погибший, и выразил свои соболезнования. По данным «Известий», речь идет о мужчине, на которого рухнуло дерево на Украинском бульваре. Информации о погибшем нет.

Собянин заверил, что городские службы принимают все необходимые меры по устранению последствий непогоды, и призвал горожан быть внимательнее и осторожнее.

Известно также и о еще ряде разрушений в результате шквалистого ветра. Так, на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. На улице Гастелло с 12-го этажа упал кусок обшивки дома.

В комплексе городского хозяйства Москвы горожанам порекомендовали переждать непогоду дома.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Москве сообщило, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.