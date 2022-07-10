В Воскресенске молния попала в семью

Молния ударила в семью, отдыхавшую на озере Светлое в городе Воскресенске под Москвой. Информацию об этом 10 июля сообщил источник «Известий».

На берегу водоема находились муж, жена и ребенок. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

По словам источника, документов у пары с собой нет. Правоохранители устанавливают их личности.

Пострадавшие доставлены в реанимацию Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская Областная Больница». У них диагностированы ожоги груди и спины, полученные в результате удара молнией.

Медики оценивают состояние отца и матери, как стабильно тяжелое. У девятилетнего сына супругов травм нет.

По данным «Известий», в Москве из-за непогоды госпитализированы c разными травмами 12 человек. По данным «Известий», погиб один мужчина, на которого рухнуло дерево на Украинском бульваре.

Мэр города Сергей Собянин сообщил о десяти доставленных в больницу.

Ранее в воскресенье в Москву пришла гроза, из-за непогоды в разных районах мегаполиса упали несколько деревьев. В частности, деревом были перекрыты обе полосы движения на Дербеневской набережной по направлению в сторону Московской области. Три автомобиля были придавлены деревом на Нижегородской улице около дома 50.

В этот день ГУ МЧС по Москве сообщило, что, по прогнозам синоптиков, с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град. Шквалистое усиление ветра будет с порывами до 17 м/с.