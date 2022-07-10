Застреливший Абэ признался в попытке соорудить бомбу

Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу. Об этом 10 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом не уточняется, планировал ли задержанный использовать бомбу для покушения на Абэ.

Согласно сообщению, мужчина также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее в этот день стало известно, что злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве.

67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Покушение на Абэ произошло утром во время выступления бывшего премьера с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами выстрелил ему в спину два раза из самодельного оружия.

Нападавший был задержан на месте, им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

Сейчас жители города Нара несут цветы к месту покушения на бывшего премьер-министра Японии. Очередь из желающих почтить память растянулась на несколько десятков метров.

Церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в токийском храме Дзодзёдзи. Похороны политика назначены на 12 июля, они пройдут в родном городе Абэ Симоносеки в префектуре Ямагути.