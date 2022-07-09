Японцы приходят почтить память Синдзо Абэ на место гибели экс-премьера

Тело Синдзо Абэ доставили в токийский дом, где он проживал вместе со своей семьёй. Весь переулок контролируют полиция и службы безопасности, передает телеканал «Известия». Жители города Нара несут цветы к месту покушения на бывшего премьер-министра Японии. Очередь из желающих почтить память растянулась на несколько десятков метров. Коммунальные службы вынуждены периодически убирать цветы, чтобы места хватило всем.

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