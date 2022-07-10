Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве

Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье, 10 июля, был передан в ведение прокуратуры. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мужчина был перевезен из полицейского управления префектуры Нара, где находился после задержания, в местное управление прокуратуры. Там ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.

Накануне в субботу сообщалось, что на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ образовалась огромная очередь из желающих почтить память политика.

В этот же день начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука заявил, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом. Глава полиции пообещал, что расследованию данного дела будет уделено особое внимание.

Абэ был убит в пятницу, 8 июля, выстрелами в спину во время выступления с речью в городе Нара. Он скончался в больнице. Нападавший был задержан на месте, им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

Тело Синдзо Абэ доставили в токийский дом, где он проживал вместе со своей семьей. Прощание с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в центре Токио, а похороны — 12 июля.

По данным телеканала NHK, проводится проверка действий полиции префектуры Нара, которая разработала план обеспечения безопасности Абэ на время его пребывания в городе.

На видео, снятом очевидцем, видно, как подозреваемый медленно приближается к Абэ сзади и стреляет ему в спину. Полицейские не пытались остановить его, пока не раздались выстрелы.