Желающие почтить память Абэ выстроились в огромную очередь под ливнем

На месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ в субботу, 9 июля, образовалась огромная очередь из желающих почтить память политика. Люди не расходятся, несмотря на грозовой ливень.

Граждане страны стоят в очереди, чтобы возложить цветы на место ранения Абэ.

На тротуаре, который ведет к месту трагедии, установили специальные заграждения, они регулируют поток людей. Тент для места возложения цветов охраняют госслужащие.

Абэ был убит в пятницу, 8 июля, выстрелами в спину во время выступления с речью в городе Нара. Он скончался в больнице.

Тело Синдзо Абэ доставили в токийский дом, где он проживал вместе со своей семьей. Прощание с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в центре Токио, а похороны — 12 июля.

По данным телеканала NHK, проводится проверка действий полиции префектуры Нара, которая разработала план обеспечения безопасности Абэ на время его пребывания в городе.

Во время выступления политика охраняли полицейские префектуры и сотрудники службы безопасности токийской полиции.

На видео, снятом очевидцем, видно, как подозреваемый медленно приближается к Абэ сзади и стреляет ему в спину. Полицейские не пытались остановить его, пока не раздались выстрелы.

Преступника задержали сразу, он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах.