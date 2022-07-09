Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Об этом 9 июля в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что похороны пройдут в родном городе экс-главы японского правительства Симоносеки в префектуре Ямагути.

Ранее стало известно, что

67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Покушение на Абэ произошло утром во время выступления бывшего премьера с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

Преступника задержали сразу, он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. Ямагами уточнил, что его мать сделала пожертвование, после чего «жизнь семьи пошла под откос», и они обеднели.

После нападения на бывшего премьер-министра в правительстве Японии организован кризисный штаб. Действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.

Ряд политиков выразили соболезнования в связи с кончиной Абэ. В том числе президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию.

Кроме того, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Японии Фумио Кисиде. В разговоре американский лидер выразил «негодование, печаль и глубокие соболезнования в связи с трагической» гибелью Абэ и отметил важность сохранения наследия бывшего премьер-министра.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.