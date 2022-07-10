МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о намерении расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило 9 июля канадское внешнеполитическое ведомство.

«Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые ограничительные меры будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

По мнению министерства иностранных дел Канады, подобные санкции помогут истощить военный потенциал российской стороны.

Ранее в этот день стало известно о положительном сигнале от Канады относительно поставки в Берлин турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток —1». Отмечалось, что в планах Оттавы доставить турбины в Германию для последующего передачи «Газпрому», такая схема позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Накануне канадское правительство сообщило, что власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и золотых изделий. В список санкционных продуктов попали: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра, иные изделия из золота и серебра или их части.

Наряду с этим стало известно, что Канада ввела санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, российских журналистов, а также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как заявила Захарова, она не была удивлена внесению ее список, поскольку думала, что находится там уже давно.

Также в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты санкций, они нелегитимны.

До этого, 24 июня, министр экономики Германии выразил опасения, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку прервутся все рыночно-экономические процессы.

8 июня, Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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