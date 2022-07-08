Рябков указал на нелегитимность санкций Канады в отношении России

Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты санкций, они нелегитимны. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольные», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли диалог с Канадой по возвращению турбины для «Северного потока».

25 июня посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия не ведет официальных контактов с Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток». По словам Степанова, антироссийские санкции повлияли на то, что два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

После того как Siemens отказалась возвращать из ремонта турбины, плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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