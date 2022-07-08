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Канада ввела запрет на импорт российского золота

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Канада с 8 июля вводит запрет на импорт российского золота и золотых изделий. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте канадского правительства.

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«Правительство Канады запрещает импорт отдельных изделий из золота российского происхождения, закрывая эти продукты из формальных международных рынков и ограничивая возможность России получать средства для ведения военных действий», — указано в сообщении.

В список санкционных продуктов попали: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра, иные изделия из золота и серебра или их части.

Ранее, 5 июля, правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота. Ранее, 28 июня, такие же санкции ввели США. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения. 27 июня о запрете ряда товаров из золота объявила Канада.

26 июня президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также есть более комфортные и законные экономические режимы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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