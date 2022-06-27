Канада запретит импорт из России ряда товаров из золота

Канада по согласованию с США, Великобританией и Японией намерена ввести запрет на импорт из России определенных золотых изделий. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба главы канадского правительства Джастина Трюдо.

В заявлении отмечается, что эта мера, по мнению Трюдо, еще больше изолирует Россию от международного рынка.

Накануне президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что «большая семерка» (G7) объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения.

На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил «Известиям», что санкции G7 в отношении российского золота не приведут к каким-либо значительным последствиям для экономики РФ.

Юрист Юрий Капштык в беседе с «Известиями» 21 июня, в свою очередь, отмечал, что для Москвы не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще евроазиатский и восточноазиатский рынки.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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