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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Канада ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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Помимо этого, рестрикции введены против 29 физических лиц и 15 компаний. Канада также запретила ввоз некоторых золотых изделий из России.

Ранее, 16 июня, санкции в отношении патриарха Кирилла ввела Великобритания. Уточнялось, что он попал в черный список за поддержку российской спецоперации по защите Донбасса.

На эту новость тогда отреагировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он назвал введенные в отношении патриарха Кирилла властями Соединенного Королевства санкции абсурдными и контрпродуктивными. Он отметил, что «церковь является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить». Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью, отметил Легойда.

Свое мнение по поводу введенных Великобританией санкций высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это «все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой».

До этого, 2 мая, сообщалось, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии.

31 мая Верховная рада Украины проголосовала за введение рестрикций против патриарха Кирилла. По словам депутата Алексея Гончаренко, в отношении него и других представителей Русской православной церкви предусмотрены санкции на 10 лет.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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