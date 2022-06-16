Захарова прокомментировала введение санкций против патриарха Кирилла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 июня прокомментировала внесение предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в санкционный список Великобритании.

«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», — написала она в Telegram-канале.

О внесении патриарха Кирилла в санкционный список Великобритании стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что это было сделано из-за того, что глава РПЦ поддержал российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Также в расширенный список включили уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы «Волга – Днепр» Алексея Исайкина.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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