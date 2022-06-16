Легойда назвал санкции Британии в отношении патриарха Кирилла абсурдными

Санкции введенные властями Соединенного Королевства в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются абсурдными и контрпродуктивными. Об этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в Telegram-канале в четверг, 16 июня.

«Церковь (сейчас особенно) является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», — написал он.

Легойда подчеркнул, что подобные абсурдные и контрпродуктивные меры только способствуют дальнейшему разрыву коммуникации европейского сообщества с Россией, передает RT.

Ранее в этот день Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла за поддержку спецоперации по защите Донбасса, пишет Pravda.Ru.

Также в расширенный список внесли уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга Днепр» Алексея Исайкина, пишет «Газета.Ru».

2 июня Европейский союз (ЕС) отказывался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии. Агентство Reuters уточняло 6 мая, что Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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