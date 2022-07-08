Захарову не удивило внесение ее Канадой в санкционный список

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову не удивило то, что Канада внесла ее в санкционный список.

«Я думала, я уже в них давно», — заявила она ТАСС в пятницу, 8 июля.

Кроме того, ранее в пятницу Канада ввела санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

27 июня стало известно о введении Канадой санкций в отношении шести физлиц и 46 юрлиц, которые связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК) России. Также тогда под санкции попали 15 украинцев, которые выразили поддержку действиям российской стороны, также 13 физлиц и два юридических лица из Белоруссии.

Ранее в этот день Россия ввела санкции в отношении 43 канадцев в качестве ответа на введенные в мае властями Канады очередные рестрикции против руководителей российских компаний и членов их семей. Россия на постоянной основе запретила въезд в страну чиновникам, политикам и общественным деятелям Канады. Как заключили в МИДе, в условиях курса русофобии, проводимой Канадой, Москва оставляет за собой право принимать контрмеры.

Накануне стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Ограничения вступят в силу в ближайшее время. При этом запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только вновь добытое и переработанное.

21 июня сообщалось, что правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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