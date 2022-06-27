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Москва объявила о введении санкций против 43 граждан Канады

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Antonin Vincent/Dppi
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Россия вводит санкции в отношении 43 граждан Канады. Об этом говорится 27 июня в заявлении на сайте МИД РФ.

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Мера стала ответом на введенные в мае властями Канады очередные рестрикции против руководителей российских компаний и членов их семей, отмечается в сообщении. Россия на постоянной основе запретила въезд в страну чиновникам, политикам и общественным деятелям Канады.

В РФ не смогут въехать, в частности, лидер Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-председатель Банка Канады Марк Карни, политтехнолог Фред Делори и организатор «Оркестра украинской свободы» Кэри-Лин Уилсон.

Как заключили в МИДе, в условиях курса русофобии, проводимой Канадой, Москва оставляет за собой право принимать контрмеры.

Накануне стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Ограничения вступят в силу в ближайшее время. При этом запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное.

21 июня сообщалось, что правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

Днем ранее агентство пограничных служб Канады сообщило об усилении совместно с США мер по соблюдению экспортных санкций против РФ.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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