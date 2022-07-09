Показавшая толпе средний палец депутат стала министром образования Британии

Новым министром образования Великобритании назначена депутат Андреа Дженкинс, показавшая демонстрантам на Даунинг-стрит средний палец. Об этом 8 июля сообщило издание The Independent.

Дженкинс является сторонницей объявившего об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как она приветствует противников политика неприличным жестом. По данным издания, она получила назначение на пост спустя сутки после инцидента.

«Для меня большая честь служить премьер-министру в качестве парламентского заместителя государственного секретаря по вопросам образования», — написала она в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала назначение Дженкинс, заявив, что британское образование и так уже давно стало мемом.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно в четверг, 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Джонсон заверил, что будет исполнять все эти обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Соответствующее решение сотрудники кабмина и министры приняли на фоне назначения Джонсоном на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

По словам экс-сотрудника министерства иностранных дел Великобритании Саймона Макдональда, премьер-министр ранее, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в его сторону в сексуальных домогательствах. Между тем Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.

В политических кругах Германии выразили радость по поводу отставки Джонсона. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.

8 июля бывший министр финансов Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост нового руководителя Консервативной партии и премьер-министра королевства.