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Немецкие политики обрадовались отставке Джонсона

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В политических кругах Германии 7 июля отреагировали на отставку премьер-министра Великобритании в социальных сетях, выразив радость по данному поводу. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.

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Как заявила Социал-демократическая партия Германии, сопроводив публикацию упоминанием Лейбористкой партии Великобритании, Джонсон помог Брекзиту своим враньем, а его срок на посту был отмечен коронавирусными скандалами.

«Тори остаются одним из леденящих примеров консервативного популизма в Европе и во всем мире. Пришла пора перемен», — заявили в пресс-службе представители партии.

«Пока-пока, Борис… поздновато, но все же. Слишком часто завирался, и это также перегружает британский юмор. Всегда смотрите на светлую сторону жизни», — написал член бундестага Ральф Штегнер.

О том же заявила и известная проевропейской политикой социал-либеральная партия Volt, указав, что Джонсон усилил свои политические и моральные оплошности своим популистским поведением.

«Пока-пока, Борис Джонсон! Давайте снова усилим Европу! Великобритания, ты с нами?», — поинтересовались в партии.

В тот же день читатели немецкой информационной газеты Die Welt в комментариях к публикации про канцлера Германии Олафа Шольца призвали его последовать примеру британского коллеги и уйти в отставку. Причиной стало обвинение Шольцем России в том, что она якобы использует энергию как оружие.

Тогда же заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что сообщения о скором уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона являются закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики». Политик также отметил, что в России ожидают, что примеру Джонсона за ним должны последовать из Германии, Польши и стран Балтии.

Как предположил, в свою очередь, политолог Константин Калачев, преемниками Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. По его словам, эти политики придерживаются проукраинских взглядов, поэтому жесткая позиция британцев в отношении России сохранится.

Ранее в четверг глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс досрочно покинула встречу глав МИД G20 в Индонезии в связи с ожидаемой отставкой Джонсона.

Джонсон 7 июля объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей Партии консерваторов и должности премьер-министра, передает НСН. С Джонсоном отказались работать более 50 политиков в связи с неоднозначным назначением им на руководящую должность замглавы британского МИДа Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Кроме того, он оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

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