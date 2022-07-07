Читатели немецкой информационной газеты Die Welt в комментариях к публикации про канцлера Германии Олафа Шольца 7 июля призвали его уйти в отставку. Причиной стало его обвинение России в том, что она якобы использует энергию как оружие.

Многие читатели недовольны недальновидной, по их мнению, политикой бундестага. Их возмутила невозможность правительства просчитывать варианты возможных последствий проводимой ограничительной политики в отношении России.

«Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?» — спросил Nils B.

Комментатор под ником W H предложил Шольцу последовать примеру ушедшего 7 июля в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику», — написал читатель

За день до этого, 6 июля, опубликованные на Augsburger Allgemeine данные опроса указали на недовольство граждан высказываниями Олафа Шольца в вопросах ситуации на Украине.

Опрос проводился с 30 июня по 5 июля, в нем принимали участие 5002 граждан Германии. Поводом для исследования стал случай во время саммита G7, когда Шольца обвинили в высокомерном отношении к журналистке. На вопрос о том, какие гарантии безопасности предоставит Германия Украине, канцлер не ответил ничего конкретного и рассмеялся.

В правительстве ФРГ 29 июня заявили, что Шольц не должен извиняться за тот случай. По мнению кабмина, канцлер достаточно понятно объяснил, почему не может поделиться деталями.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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