Медведев заявил о закономерности в связи с сообщениями об уходе в отставку Джонсона

Сообщения о скором уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона являются закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики». К такому выводу пришел 7 июля заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик также сделал постскриптум к публикации, в котором добавил, что подобных новостей теперь в России ждут из Германии, Польши и стран Балтии.

Ранее в четверг британские СМИ сообщили об отставке 58-летнего премьер-министра Соединенного Королевства. Би-би-си пишет, что Джонсон останется премьер-министром до осени. Однако с поста лидера консерваторов он уйдет уже сегодня, 7 июля. Отмечается, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Лидером Консервативной партии политик является с июля 2019 года.

Как прокомментировал ситуацию с правительственным кризисом в Великобритании пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пристальное наблюдение за отставкой действующего премьер-министра Великобритании не является прерогативой Кремля. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Борис Джонсон «очень нас не любит и мы его тоже».

В четверг же стало известно об уходе за последние два дня из правительства Бориса Джонсона свыше 50 политиков. Заявления стали поступать после того, как премьер-министр выдвинул на пост замглавы британского МИДа Криса Пинчера, ныне не занимающего должность и обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.