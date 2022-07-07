В Кремле отреагировали на возможную отставку Джонсона

Пристальное наблюдение за отставкой действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не является прерогативой Кремля. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с правительственным кризисом в Соединенном Королевстве в четверг, 7 июля, в ходе брифинга.

«Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Всё-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, обращаем внимание и на правительственный кризис. Он там такой широкий. Это мы видим», — сообщил Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Борис Джонсон «очень нас не любит, и мы его тоже». В Кремле выражают надежду на то, что в будущем в правительство Великобритании придут политики, которые более профессиональны и нацелены на решение проблем посредством диалога.

«Нам хочется надеяться, что хоть когда-то в Великобритании (к власти. — Ред.) придут более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решения имеющихся проблем через диалог. Но пока на это надеяться вряд ли приходится», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот же день британские средства массовой информации со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку.

Отмечается, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

Тогда же появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Бориса Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.